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Irak'ta kalan 271 işçi Kayseri'ye getirildi

Irak’tan yurda getirilen 271 kişi Kayseri’ye ulaştı.

Irak'tan yurda getirilen 271 kişi Kayseri'ye ulaştı. 271 kişiden 32'si Kayseri'de karantina altına alınırken, 239 kişi ise karantinaya alınmak üzere Nevşehir'e gönderildi.



Korona virüs tedbirleri kapsamında Irak'tan yurda getirilen ve 271 kişiyi taşıyan uçak, Kayseri Erkilet Havaalanı'na indi. Yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslere alınan 271 kişiden 32'si Kayseri'de Melikgazi Yurt Müdürlüğünde karantina altına alındı. Görevliler, yurdun önünde vatandaşlara Türk bayrağı verirken, ayrıca, Ölürüm Türkiye'm şarkısını dinletti.


239 kişi ise karantinaya alınmak üzere Nevşehir'e götürüldü.

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