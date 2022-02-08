İrem ve Melisa madalyalara ambargo koydu

Bedensel Engelliler Milli Takım Seçme Yüzme Şampiyonası sona ererken Kayseri'yi temsilen şampiyonada Antrenör Hasan Ertuğrul Çakmak gözetiminde yer alan İrem Serra Kirtik ve Melisa Şahin, aldıkları 20'nin üzerindeki madalya ile rekor kırdı.

Bedensel Engelliler Milli Takım Seçme Yüzme Şampiyonası, Gaziantep'te yapıldı. Şampiyonada Kayseri'yi temsilen İrem Serra Kirtik ve Melisa Şahin mücadele etti. Şampiyonada Kirtik ve Şahin, madalyalara ambargo koydu. İki sporcu katıldıkları her kategoriden madalya ile ayrılmayı başardı. Sporcuların aldığı dereler şu şekilde;

İrem Serra Kirtik

400 m Serbest Açıkyaş Türkiye 1 ve 12-15 yaş Türkiye 1.

100 m serbest Açıkyaş Türkiye 1. ve 12-15 yaş Türkiye 1.

200 m Karışık Açıkyaş Türkiye 2. ve 12-15 yaş Türkiye 1.

50 m Serbest Açıkyaş Türkiye 2 ,12-15 Yaş Türkiye 1.

100 m Kelebek Açıkyaş Türkiye 3. 12-15 Yaş Türkiye 1.

100 m Kurbağalama 12-15 yaş Türkiye 1. ve Açıkyaş Türkiye 4.

100 m Sırt 12-15 yaş Türkiye 2. ve Açıkyaş Türkiye 6.

Melisa Şahin

400 m Serbest Açıkyaş Türkiye 3. ve 12-15 yaş Türkiye 2.

100 m serbest Açıkyaş Türkiye 3. ve 12-15 yaş Türkiye 2.

200 m Karışık Açıkyaş Türkiye 3. ve 12-15 yaş Türkiye 2.

50 m Serbest Açıkyaş Türkiye 4. ve 12-15 Yaş Türkiye 2.

100 m Kelebek Açıkyaş Türkiye 4. ve 12-15 Yaş Türkiye 2.

100 m Kurbağalama Açıkyaş Türkiye 7. ve 12-15 yaş Türkiye 2.

100 m Sırt Açıkyaş Türkiye 5. ve 12-15 yaş Türkiye 3.