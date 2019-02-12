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İş adamı çalışma ofisinde av tüfeği ile vurularak öldürüldü

Kayseri’de emlak ve petrol işi yapan ünlü iş adamı çalışma ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Kayseri'de emlak ve petrol işi yapan ünlü iş adamı çalışma ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı İldem semti Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde iş adamı Mehmet Özet, yakıt istasyonunda bulunan çalışma ofisinde silahlı saldırıya uğradı. Av tüfeği ile vurulan Mehmet Özet, istasyonda çalışanların ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Özet burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri, Özet'in çalışma ofisinde incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin cinayet şüphelisi olarak M.M.'yi gözaltına aldığı öğrenildi. Yakıt istasyonu çalışanları, ofise kimin girdiğini bilmediklerini, silah seslerini duyduklarını söyledi.

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