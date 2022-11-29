İş adamı cinayetinde sanıklara mahkemeden ceza yağdı

Kayseri'de 2 milyon Euro karşılığında öldürüldüğü iddia edilen iş adamı cinayeti davasında, mahkeme sanıklara ceza yağdırdı.

Kayseri Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu yargılanan D.K. duruşma salonunda hazır bulunurken, sanıklardan E.Y., V.K., S.O.M., M.E. ve E.K. da SEGBİS ile bağlandı. Davada tutuklu sanıklar beraatlerini talep ederken, mahkeme heyeti E.Y.'ye tasarlayarak adam öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet cezası, D.K.'ye 15 yıl ve V.K.'ye 19 yıl hapis cezası verdi. Sanıklardan S.O.M., M.E. ve E.K. de beraat etti.

Olayın geçmişi

Kayseri'nin Mimarsinan Mahallesi Tarsus Caddesi'ndeki ofisin bahçesinde oturan Orhan Adıbelli, şapkalı ve maskeli bir kişi tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Olay sonrasında Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından zanlının tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda polis ekipleri 750 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek, 250 kişi ile görüştü. Polis ekiplerinin en ince ayrıntıyı dahi atlamadığı olayda katil zanlısının 26 yaşındaki E.Y. olduğu belirlendi. Katil zanlısı E.Y.'nin Gaziantep'te olduğunun tespit edilmesi üzerine Gaziantep Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile birlikte operasyon yapıldı. Zanlı E.Y. 15 Ağustos'ta yakalanarak gözaltına alındı ve hakkındaki işlemler sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlı E.Y.'nin sorgusunu inceleyen ve olayı ayrıntıları ile araştıran Cinayet Büro Amirliği ekipleri, E.Y.'nin, öldürdüğü Orhan Adıbelli'yi tanımadığı, Adıbelli'nin ortakları ve çalışanları ile husumetli olmasını da değerlendirerek soruşturmayı derinleştirdi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, E.Y.'nin cinayeti 2 milyon Euro karşılığında işlediği, cinayetten 8 ay önce Kayseri'de ev kiraladığı, Orhan Adıbelli'yi takip ettiği, iş yerini, evini ve kullandığı aracı takip ettiği, cinayeti işlemek için uygun zamanı kolladığı belirlendi. Belirlenen O.M., M.P., M.E. ve D.K. de Gaziantep'te düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı ve Kayseri'ye getirildi. Zanlılar, haklarında yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.