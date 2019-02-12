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İş adamı uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti

Kayseri’de bir iş adamı uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Kayseri'de bir iş adamı uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.


Melikgazi ilçesine bağlı İldem semtinde iş adamı Mehmet Özet silahlı saldırıya uğradı. Av tüfeği ile vurulan Mehmet Özet, olay yerine çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.


Özet burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Polis ekipleri zanlıyı gözaltına alırken, olayla ilgili olarak işlem başlattı.

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