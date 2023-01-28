İhlas Haber Ajansı

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İş arkadaşını bıçakladı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir iş yerinde çalışanlar arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir iş yerinde çalışanlar arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı.


Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet mahallesi İnönü bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde çalışanlar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle F.S., yanında bulunan bıçak ile Z.T.'yi bıçakladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis işyerinde inceleme yaparken, yaralı Z.T. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli F.S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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