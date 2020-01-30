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İş çıkışında silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti

Kayseri’de arkadaşlarıyla beraber iş çıkışında evine giden yabancı uyruklu kadın, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Kayseri'de arkadaşlarıyla beraber iş çıkışında evine giden yabancı uyruklu kadın, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Sarıoğlan ilçesi Şenyurt mahallesinde meydana gelen olayda sabaha karşı iş yerinden çıkan A.A.(37), Y.Ö.(28) ve yabancı uyruklu I.K. (38) isimli 3 kadın, evlerine gitmek için bindikleri araca kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından açılan ateş sonucunda ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.


112 ekipleri tarafından Bünyan Devlet Hastanesine kaldırılan yabancı uyruklu I.K. isimli kadın yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ağır yaralı olan iki kadının da tedavileri devam ediyor.


Olayla ilgili olarak zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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