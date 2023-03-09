İş İnsanı Hüseyin Dede Göç yargılandığı davada bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 2 kez de 23 yıl hapis cezası aldı

Kayserili İş insanı Hüseyin Dede Göç, dün Artvin Hopa'da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün mahkemeye çıkan Dede Göç, mahkeme heyeti tarafından bir kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 kez de 23 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri Adalet Sarayı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Dede Göç ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede savunma yapan Hüseyin Dede Göç, “36 ay takip edildim. O dönemde bu işe karar veren hakim ve savcıların hepsi FETÖ'den tutuklandı ve ceza aldı. Bunlar bir kumpastır. FETÖ'nün bir kumpası. Ben ne ölenleri ne de öldürenleri tanımıyorum. Suçum yok beraatımı istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılama sonucunda, Hüseyin Dede Göç'e bir kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 kez de 23 yıl 3 ay hapis cezası verildi.