İş insanları 2019'dan umutlu

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO )Başkanı Mehmet Büyüksimitci, iş insanlarının 2019'dan umutlu olduğunu söyleyerek, “2019'un ilk döneminden başlayarak iyileşme olacağı inancındayım” dedi.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, açıklanan 3'üncü çeyrek rakamlarını değerlendirdi. 2019 yılından umutlu olduklarını kaydeden Büyüksimitci, “2018 3'üncü çeyrek rakamları geldi ve 8'inci çeyrektir Türkiye büyüyor. Bildiğiniz gibi ilk 2 çeyrekte oldukça büyük ve 2017'nin son çeyreğinde yüzde 7 civarında büyümemiz vardı. 3'üncü çeyrekte de bu 1.6'ya düştü. Yurtdışından ve yurtiçinden bir takım finansal hareketlerle Ağustos ayında geçirdiğimiz dönem bellidir. Bunun piyasalara etkilerinin olmasını bekliyorduk. 4'üncü çeyrekte 0 veya eksi olma söz konusudur. 2019'un ilk döneminden başlayarak iyileşme olacağı inancındayım. Bu yıl yeni ekonomi programında belirtilen büyüme oranlarını tam olarak yakalayamasak da önümüzdeki yıl bunu daha da iyileştireceğimiz inancındayım” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyüksimitci, konuşmasını şöyle tamamladı:

“3'üncü dönemin büyümesiyle ilgili en çok endişelendiren sanayide ki büyümenin çok düşük gelmiş olmasıdır. İnşaat sektöründe daralmanın yüzde 5'ler civarında olması oldukça etkiliyor. Hizmet sektörüyle bu büyümeyi yakaladık. İhracatın katkısını da unutmamak lazım. İhracatın yüzde 13'ün üzerinde büyümeye etkisi var. Bu dönemde çalışmalarımızı ihracatı artırmak için ve eskiden olduğu gibi sanayimizi büyümeye katkı verir hale getirmek zorundayız. Bu konuyla ilgili inşallah hükümetimizde yapısal dönüşümleri sağlarsa inanıyorum ki 2019 çok daha iyi geçecek bir yıl olacak. Yavaş yavaş tekrar eski günlere dönmek içinde ivme kazanmış olacağız.”