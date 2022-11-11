İş kazasının ardından dram çıktı: Kayseri'de bulduğu işe gelebilmek için borç para almış

Kayseri'nin Talas ilçesinde üzerine beton duvar devrilmesi sonucu hayatını kaybeden işçi toprağa verildi. Talihsiz işçinin yeni işinde ilk günü olduğu, memleketinden Kayseri'deki işine gelebilmek için borç para aldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mengücek Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda inşaat halindeki evin bahçesindeki beton duvar, işçi Hakkı Taflı'nın (28) üzerine devrildi. Arkadaşlarının ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede talihsiz işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan Jandarma ekipleri de inceleme yaptı. Taflı'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın altından dram çıktı

Taflı'nın, Yozgat'ın Yenifakılı ilçesine bağlı Bektaşlı Köyü'nde yaşadığı, Kayseri'de bulduğu işe başlamak için yakınlarından borç aldığı, ilk iş gününde ise beton duvarın altında kalarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Hakkı Taflı'nın cenazesi, Bektaşlı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.