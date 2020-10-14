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İş merkezinin terasına çıkan adam ikna edildi

Kayseri’de bir iş merkezinin teras katına çıkarak intihar etmek isteyen bir şahıs, ikna edilerek indirildi.

Kayseri'de bir iş merkezinin teras katına çıkarak intihar etmek isteyen bir şahıs, ikna edilerek indirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Gevher Nesibe Mahallesinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İbrahim D. isimli şahıs 14 katlı bir iş merkezinin teras katına çıktı. Teras kattaki şahsı görenlerin haber vermesi üzerine, olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen ekiplerin ikna çabaları sonucunda bulunduğu yerden indirilen İbrahim D., ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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