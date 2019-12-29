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İş Yeri Açma Ruhsatı Verildi

2019 yılı Aralık ayı içerisinde esnafa 128 işyeri açma ruhsatı verildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, "Yeni açılan işyerleri ile ekonomiye ve istihdama katkı sağlanmıştır." dedi.


Melikgazi Belediyesi'nin gerçekleştirmiş olduğu yatırım ve hizmetlerden dolayı her geçen gün büyüdüğünü ve geliştiğini bunun en büyük göstergesinin yeni açılan işyerleri olduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi yatırımları ile hızlı bir kentleşme gerçekleşmektedir. Bu kentleşme ile ticaret artmakta ve ekonomik gelişme sağlanmaktadır. Bunun en büyük göstergesi olarak esnafımıza 2019 yılı Aralık ayı 128 işyeri açma ruhsatı verilmesidir.” dedi.


Başkan Dr. Palancıoğlu, işyeri açılışı ve ruhsat başvuruların şehrin muhtelif semtlerinde açılmasının tesadüfi olmadığını sözlerine ekledi.

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