İş yeri açmak için internetten başvuruda bulunulabilecek

Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin tüm ilçelerinde vatandaşların işlerinin hızlandırılması ve işyeri açma, çalışma ruhsatı alınması konusunda çevrimiçi olarak hizmet verilmesi için İtfaiye Daire Başkanlığı'na talimat verdi.

Hiçbir ilçeyi diğerinden ayırmadan, ötekileştirmeden 16 ilçe belediye başkanlarıyla uyum kültürü ve ağabey, kardeş ilişkisi içerisinde çalışan ve her ilçeye tüm imkânları seferber ederek hizmet götürmek için gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi ziyareti çerçevesinde Kayseri'deki tüm ilçe sakinleri için bir müjde verdi. İtfaiye Daire Başkanlığı vatandaşların bulunduğu ilçeden merkeze gitmeden işlemini yapmasının ana hedefi olarak belirlenen çalışmada, işyeri açma, çalışma ruhsatı alınması konusunda çevrimiçi olarak hizmet verilmesi için çalışma başlattı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile birlikte başlatılacak çalışma çerçevesinde, ilçe sakinlerinin gerek belediyeden gerek ilçedeki itfaiye istasyonuna gitmeden internet üzerinden çalışma ruhsatı veya iş yeri açma konusunda başvurduğunda itfaiye kısmının da tıklanması sağlanacak ve ekipler yapacağı inceleme sonrası, vatandaşı yormadan, işlemleri hızlandıracak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç; “Tüm ekiplerimizle, altyapı kuruluşlarımızla el ele gönül gönüle güzel insanlarımızın istedikleri ne varsa yapma yönünde gayret gösteriyoruz. İtfaiye hizmetlerinin de yerinden hizmet verme mantığı içerisinde bu bölgeden verilmesi yönünde ilgili daire başkanlığımıza talimatımızı verdik. Bu çalışmamız da hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.