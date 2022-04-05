İhlas Haber Ajansı

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İş yerinde uyuşturucu satan 2 kişi yakalandı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla, iş yerinde uyuşturucu sattıkları tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla, iş yerinde uyuşturucu sattıkları tespit edilen 2 kişi yakalandı.


Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Melikgazi ilçesinde bulunan bir iş yerinde uyuşturucu satıldığını belirleyen ekiplerin yaptığı operasyonda 150 gram uyuşturucu ve 1 adet mouse şeklinde hassas terazi bulundu.


Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, iş yerinde bulunan M.K. ve O.U. gözaltına alınarak karakola götürüldü.

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