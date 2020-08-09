İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İş yerine giren hırsız 25 bin TL çaldı

Kayseri’de iş yerine giren hırsız 25 bin TL çalarken, hırsızlık anı güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Kayseri'de iş yerine giren hırsız 25 bin TL çalarken, hırsızlık anı güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre Cami Kebir Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana gelen olayda, iş yerine çatıdan giren hırsız, kasaya yöneldi. Hırsız, hem etrafa baktı hem de paraları almak için bir hayli uğraştı. Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan hırsız, iş yerinden 25 bin TL parayı alarak kaçtı.


Olay sonrasında polis ekipleri, güvenlik kameralarınca eşkali belirlenen hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.