İşadamı Saffet Arslan'ın acı günü

İpek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan’ın annesi Aynur Şerife Arslan hayatını kaybetti.
İpek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan'ın annesi Aynur Şerife Arslan hayatını kaybetti. Arslan'ın cenazesi Hacılar ilçe mezarlığında toprağa verildi.
74 yaşında hayata veda eden Aynur Şerife Arslan'ın cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mustafa Çelik ve Arslan ailesinin yakınları hazır bulundu.
Arslan'ın cenazesi Hacılar Camikebir Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Hacılar ilçe mezarlığında toprağa verildi.