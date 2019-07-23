İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İşadamı Zeki Sungur'un acı günü

Kayserili iş adamı Zeki Sungur’un 73 yaşında vefat eden eşi Aliye Sungur son yolculuğuna uğurlandı.

Kayserili iş adamı Zeki Sungur'un 73 yaşında vefat eden eşi Aliye Sungur son yolculuğuna uğurlandı.


Kayserili iş adamı Zeki Sungur'un vefat eden eşi Aliye Sungur, 73 yaşında hayatını kaybetti. Sungur'un cenaze namazı öğle namazını müteakip Hunat Camiinde kılındı. Kılınan namazın ardından Sungur'un cansız bedeni Asri Mezarlıkta toprağa verildi.


Cenaze namazına AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.