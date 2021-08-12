İşçi servisi ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde işçi servisi ile ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde üzerinde meydana gelen kazada 35 ASL 642 plakalı hafif ticari araç ile 38 P 1689 plakalı işçi servisi çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolu güvenlik nedeni ile trafiğe kapattı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.