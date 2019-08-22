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İşçi servisi otomobile çarptı: 6 yaralı

Kayseri’de işçi servisinin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kayseri'de işçi servisinin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.


Kaza, Sivas bulvarı Cırgalan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BEE 550 plakalı işçi servisi, 38 ACH 174 plakalı otomobile çarptı. Kazada, servis içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslar, ilk tedavilerinin ardından yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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