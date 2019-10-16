İşçilerden Fetih Suresiyle Barış Pınarı Harekatına Destek

İşyerlerini ellerinden geldiğince ziyaret ettiklerini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapmış olduğu operasyonda başarılı olması için Fetih Suresini okuduklarını söyleyen Hak İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, “ Sendikamızın yetkili olduğu işyerlerinde daha önce Zeytin Dalı Harekâtı ve Fırat Kalkanın da görev yapan Mehmetçiklerimiz için Fetih Suresi okuyarak onlara destek olmuştuk. Şimdi de yine Kahraman Türk Askerlerimiz için Barış Pınarı Harekâtına katılanlar ve Şehitlerimiz için yine Fetih Suresi okuyarak onlara dua ediyoruz. Türk devleti, milleti ve kurumlarıyla yine bir bütün halinde terörle mücadele için tek yürek oldu. Operasyonun başarıyla sonuçlanmasını Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası olarak bekliyor ve sonuna kadar bu harekâtı destekliyoruz. Operasyona katılan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun” dedi.

Çelik; “Milletimizin duaları, Barış Pınarı Harekâtına katılan evlatlarımızla ve terörizmle mücadele eden tüm güvenlik güçlerimizle beraberdir. Barış Pınarı Harekâtına katılan askerlerimizin sağlık ve güvenlik içerisinde ülkemize dönmeleri en büyük arzumuzdur. Bu nedenle de bizler Silahlı Kuvvetlerimizin başarı olması için işyerlerimizde Fetih Suresini okuyarak şanlı ordumuza dualar ediyoruz. HAK-İŞ ve Hizmet İş olarak, bundan önce olduğu gibi bugün de bundan sonra da devletimizin terörizmle yaptığı mücadelede başarılı olması için her türlü katkı ve desteği vermeye devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.” dedi.