İşçilerden fetih suresiyle tsk'ya destek

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu Kocasinan Belediye Atölyesinde çalışan işçiler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ‘Bahar Kalkanı Harekatı'nda başarılı olunması için Fetih Suresi okuyarak dua ettiler.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapmış olduğu operasyonda başarılı olması için Fetih Suresini okuduklarını söyleyen Hak İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, “Türkiye'nin Suriye'nin İdlib bölgesindeki rejim ve terör örgütü hedeflerine yönelik olarak başlattığı Bahar Kalkanı Harekatının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türk devleti, milleti ve kurumlarıyla bir bütün halinde terörle mücadele için tek yürek oldu. Operasyonun başarıyla sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu harekata katılan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm unsurlarının Allah yardımcısı olsun” dedi.

Çelik, “Ordumuzun elhamdülillah hiçbir şeye ihtiyacı yok. SİHA'larımız, F-16'larımız var. Askerimiz şu anda sahada düşmanı rezil, kepaze ediyor. Bizim sadece dualarımıza ihtiyaçları var. Bizde daha öncede Zeytin Dalı Harekatı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatlarında olduğu gibi sizinle birlikte bu ülkenin alın teri dökenleri olarak kanlarını bu toprağa dökenlere dua etmek için biraya geldik. Ben hepinize teşekkür ediyorum Allah razı olsun. Regaip Kandili Gecesi 34 şehidimiz vardı. Allah onlara rahmet eylesin mekanları cennet olsun ailelerine sabır versin. Gazi olan kardeşlerimize de Allah kısa zamanda şifalar nasip eylesin. Bizlere de onlar gibi nesiller yetiştirmeyi Cenabı Allah kısmet etsin” dedi.

Harekata her türlü desteği vereceklerini söyleyen Çelik, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Milletimizin duaları, Bahar Kalkanı Harekatına katılan evlatlarımızla ve sınırlarımız dışında mücadele eden tüm güvenlik güçlerimizle beraberdir. Operasyonuna katılan askerlerimizin sağlık ve güvenlik içerisinde ülkemize dönmeleri en büyük arzumuzdur. Bu nedenle de bizler Silahlı Kuvvetlerimizin başarı olması için iş yerlerimizde Fetih Suresini okuyarak şanlı ordumuza dualar ediyoruz. HAK-İŞ olarak bundan önce olduğu gibi bugün de devletimizin yaptığı mücadelede muzaffer olması için her türlü katkı ve desteği vermeye devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.”