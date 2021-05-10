İşçilerin bayram sevinci ikiye katlandı

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı'nın yetkili olduğu Kayseri Büyükşehir, KASKİ Genel Müdürlüğü, Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar, Pınarbaşı, Yeşilhisar, Bünyan, Akkışla, Yahyalı, Develi, Felahiye, Özvatan, Sarıoğlan, Tomarza, Sarız belediyeleri ve belediye iştiraklerimizde çalışan üyelerimize ikramiyelerinin bayram öncesinde ödendiği bildirildi.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik Hizmet-İş Sendikası'nın yetkili olduğu Kayseri Büyükşehir, KASKİ Genel Müdürlüğü, Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar, Pınarbaşı, Yeşilhisar, Bünyan, Akkışla, Yahyalı, Develi, Felahiye, Özvatan, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza belediyelerinde ve belediye iştiraklerinde çalışan üyelerimizin ikramiyelerinin bayram öncesinde yatırıldığını belirterek şu şekilde devam etti; “Tüm dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu Covid-19 salgınının oluşturduğu sosyal ve ekonomik sıkıntılara rağmen yaklaşık 6500 üyemize Ramazan Bayramı'ndan önce toplu iş sözleşmesinde belirtildiği gibi bayram ikramiyesi ödemesi yapıldı. Ramazan Bayramı öncesi ikramiyelerin yatmasıyla üyelerimizin sevinçleri ikiye katlanarak çifte bayram yapacaklardır. Covid-19 salgınından dolayı buruk geçecek olan Ramazan Bayramı, ikramiyelerin yatmasıyla birlikte üyelerimiz adına sevince dönüşecektir” dedi.

Bizler için bayram sevincini ikiye katlayan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'a, Melikgazi Belediye Başkanımız Dr. Mustafa Palancıoğlu'na, Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'a, Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın'a, Hacılar Belediye Başkanımız Av. Bilal Özdoğan'a, Pınarbaşı Belediye Başkanımız Memduh Uzunoğlu'na, , Bünyan Belediye Başkanımız Özkan Altun'a, Akkışla Belediye Başkanımız Ayhan Arslan'a ve Yeşilhisar Belediye Başkanımız Halit Taşyapan'a, Develi Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar'a, Yahyalı Belediye Başkanımız Esat Öztürk'e, Tomarza Belediye Başkanımız Davut Şahin'e, Sarıoğlan Belediye Başkanımız Bekir Ayyıldırım'a, Felahiye Belediye Başkanımız Vural Coşkun'a, Sarız Belediye Başkanımız Baki Bayrak'a belediye iştiraklerinde çalışan üyelerimiz ve kadrolu üyelerimiz adına teşekkür ediyoruz. Ödenen bu ikramiyelerin üyelerimize ve ailelerine ikinci bir bayram yaşatacağından dolayı Hizmet-İş ailesi olarak mutluyuz. “dedi.

İkramiyelerin ödenmesiyle birlikte Kayseri esnafının bundan olumlu etkileneceğini söyleyen Başkan Çelik; "esnaflarımızın zorlanarak geçirdikleri salgın sürecini maddi manada hafifletme adına katkısı olacaktır" dedi.