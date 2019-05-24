İşçilerin çifte bayram sevinci

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik Hizmet-İş Sendikasına bağlı Kayseri Büyükşehir, KASKİ Genel Müdürlüğü, Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar, Bünyan ve Akkışla Belediyelerinde çalışan şirket ve kadrolu işçilere ait ikramiyeler bayram öncesinde yatırılacağını belirterek şu şekilde devam etti; “ Yaklaşık 6 bin şirket işçisi ve 800 kadrolu işçiye ramazan bayramından önce toplu iş sözleşmesinde belirtildiği gibi ödeme yapılacaktır. Her alanda referans olan Kayseri yine çalışanlarına vermiş olduğu değerden dolayı örnek olmuştur. Ramazan Bayramı öncesi üyelerimiz bu ikramiyelerin yatmasıyla sevinçleri ikiye katlanarak çifte bayram yapacaklardır. Bu ikramiyelerin yatmasıyla birlikte üyelerimizin yüzü güldüğü kadar bayram öncesinde Kayseri esnafının da yüzünü inşallah güldüreceğiz” dedi.

Bizlere bu çifte bayram sevincini yaşatan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'a, Melikgazi Belediye Başkanımız Dr. Mustafa Palancıoğlu'na, Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'a, Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın'a, Hacılar Belediye Başkanımız Av. Bilal Özdoğan'a, Belediye şirketlerinde çalışan üyelerimize ve kadrolu üyelerimiz adına başkanlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca Develi, İncesu, Yahyalı, Yeşilhisar, Bünyan, Tomarza, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Akkışla ve Felahiye Belediyelerimizde çalışan kadrolu üyelerimizde mayıs ayı sonunda ikramiyelerini alacaklarından dolayı belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Yatan bu ikramiye sayesinde üyelerimiz aileleriyle birlikte huzur içerisinde çifte bayram yapacaklarından dolayı Hizmet-İş ailesi olarak da sevinçliyiz “ dedi.

İkramiyelerin yatmasıyla piyasaya 6 milyon Türk Lirasının gireceğini vurgulayan Başkan Çelik; esnaflarımızda inşallah bu sayede çifte bayram yaparlar dedi.