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Işıl ışıl Talas

Talas Belediyesi tarafından gerçekleştirilen aydınlatma ve ışıklandırma sistemleri ile ilçe bambaşka bir havaya büründü.

Cadde, sokak ve parklarda uygulanan aydınlatmalar sayesinde Talas'ta her yer ışıl ışıl oldu.


Belediye tarafından bir yandan ilçenin alt ve üst yapısında hummalı bir çalışma ortaya konulurken bir yandan da cadde, sokak ve parklardaki ışıklandırma sistemleriyle adeta bir görsel şölen sunuluyor. Aydınlatma direkleri, ağaçlar, yaya yolları, refüjler, kavşaklar ve yeşil alanlarda uygulanan aydınlatma ve ışık sistemleri ile Talas'ta akşam saatlerinden itibaren rengarenk bir görüntü ortaya çıkıyor.


Bunlara ilave olarak Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan 7/24 Kütüphanenin karşısındaki kavşakta, ilçeye girenleri ay-yıldızlı ışık sistemi karşılıyor.


Geçtiğimiz yıl da yine Talas Belediyesi tarafından şehrin ana caddelerine Türk Bayrağı ve Kar Tanesi figürü içeren aydınlatma çalışmaları yapılmıştı. İlçenin caddelerine ayrı bir hava katan ışıklı levhalar, farklı bir görsellik sunmaya devam ediyor.

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