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İşitme engelli çiftin nikahı işaret diliyle kıyıldı

Kayseri’de doğuştan işitme engelli Fatma Nur ve Hüsnü Malkoç çiftinin nikahı işaret diliyle kıyıldı.

Kayseri'de doğuştan işitme engelli Fatma Nur ve Hüsnü Malkoç çiftinin nikahı işaret diliyle kıyıldı.


Develi ilçesi Evlendirme Dairesinde ilginç bir nikah kıyıldı. Doğuştan işitme engelli Fatma Nur Boz ve Hüsnü Malkoç hayatlarını birleştirmek için aileleriyle birlikte Develi Evlendirme Dairesi'ne geldi. Develi Evlendirme Dairesi Memuru Sinan Isparta, "Yaptığınız müracaat sonrasında evlenmenize bir mani olmadığı anlaşılmıştır. Ancak benim, sayın şahitler ve değerli misafirlerin huzurunda bir kez daha evet demeniz gerekiyor. Medeni Kanunun gereği olduğu için soruyorum. Sayın Fatma Nur Boz hiç kimsenin etkisi ve tesiri altında kalmadan tamamen kendi özgür ve hür iradeniz ile sayın Hüsnü Malkoç ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" diye sordu. Evlendirme Memuru Sinan Isparta'nın sorduğu soru, Fatma Nur ve Hüsnü Malkoç çiftinin bir yakını tarafından işaret dili ile anlatıldı.


Fatma Nur Boz soruya yine işaret dili ile 'Evet' yanıtını verdi ve misafirler alkışladı.


Aynı soru Hüsnü Malkoç'a da işaret dili ile soruldu ve Hüsnü Malkoç da işaret dili ile 'Evet' yanıtını verdi.


Verilen cevaplar sonrasında Evlendirme Memuru Sinan Isparta, işitme engelli çiftin evlilik cüzdanını Fatma Nur Malkoç'a teslim etti.

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