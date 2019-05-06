İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'na Kayseri Damgası

Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez 7 branşta Mersin'de gerçekleştirilen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonasına Kayserili sporcular damgasını vurdu.

30 Nisan - 2 Mayıs 2019 tarihleri arasında Mersin'de düzenlenen Şampiyonaya 7 Branşta toplamda 700 sporcu katıldı.

Şampiyonaya Kayseri'yi temsilen katılan sporculardan Taekwondo branşında Yıldız bayanlarda Aleyna Çelik Türkiye birincisi, Büyük bayanlar Poomse'de Türkan Teke ve Merve Çimen Türkiye birincisi, Müsabaka Dalında ise Türkiye İkincisi oldular.

Şampiyonada Badminton branşında Kayseri'yi temsil Eden sporculardan Tellinur Ataş ile Erbanur Ünal tekler ve çiftler yıldızlar kategorisinde Türkiye İkincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Mersinde düzenlenen Şampiyonadan derecelerle dönen sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.