İŞKUR İl Müdürü Ayçiçek: "İl Müdürlüğümüz tarafından 8 bin 43 kişilik işe yerleştirme yapılmıştır"

İŞKUR İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, 2019 yılının ilk 4 ayındaki faaliyetler hakkında bilgiler vererek; "Yılbaşından bu güne kadar firmaların bizlere iletmiş olduğu ilanlara İl Müdürlüğümüz tarafından 8 bin 43 kişilik işe yerleştirme yapılmıştır. Bu rakamın piyasa şartlarına göre artarak devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Yıl başından bu güne kadar 38 bin 121 kişinin ilk kez İl Müdürlüğü'ne gelerek başvuruda bulunduğunu, şuan çeşitli tür ve mesleklerde 12 bin 346 kişilik açık iş ilanı bulunduğunu söyledi. Ayçiçek; "Yılbaşından bu güne İl Müdürlüğümüze gelerek ilk kez başvuruda bulunan yani kuruma ilk kez kayıt olan kişi sayısı 38 bin 121 olarak gerçekleşmiştir. Bu başvurulara karşılık Kuruma kayıtlı firmalarımızdan alınan eleman talebi sayısı ise 12 bin 346'dır. Yani Kayseri genelinde şuan çeşitli tür ve mesleklerde 12 bin 346 kişilik istihdam sağlanmaya müsait açık iş ilanı mevcut. Vatandaşlarımız bu ilanların detaylarına internet sitemiz üzerinden ulaşabilir veya kurumumuza bizzat gelerek başvuru yapabilir" dedi.

8 bin 43 kişi işe yerleştirildi

Yılın geride kalan 4 ayında 8 bin 43 kişiyi işe yerleştirdiklerini ifade eden Ayçiçek; "Yine yılbaşından bu güne kadar firmaların bizlere iletmiş olduğu ilanlara İl Müdürlüğümüz tarafından 8 bin 43 kişilik işe yerleştirme yapılmıştır. Bu rakamın piyasa şartlarına göre artarak devam etmesini bekliyoruz. Bu yıl Aktif İş Gücü Programları dediğimiz işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim kursları ve girişimcilik eğitimlerinde de geçen yıllara göre yaklaşık yüzde 20'lik bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Nisan sonu itibariyle kurs ve programlardan yararlanan vatandaş sayımız ise 4 bin 497 kişi olarak gerçekleşmiştir. Kısaca işsizlik sigortası faaliyetlerimize de değinecek olursak yine nisan sonu itibariyle 11 bin 790 kişi işsizlik sigortası almak amacıyla başvuruda bulunmuş bunlardan hak eden 5 bin 424 kişiye işsizlik maaşı bağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

"İstihdam Seferberliği'ni bin işverenimize anlattık"

Piyasalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan İstihdam Seferberliği'nin olumlu bir etkisi olduğunu gördüklerinin altını çizen İŞKUR İl Müdürü Ahmet Ayçiçek konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Biz kurum olarak istihdam seferberliği ana başlıklarından istihdam teşviklerini 10 farklı platformda programlar düzenlemek suretiyle yaklaşık bin işverenimize anlattık bu yapmış olduğumuz anlatımların meyvelerini de yavaş yavaş alıyoruz. Bu faaliyetlerin haricinde özellikle son dönemde işverenlerimize yönelik yürüttüğümüz birçok çalışmamız mevcut bunların en önemlisi yaklaşık 2 bin işverenle yüz yüze görüşme yönetimiyle gerçekleştirdiğimiz İşgücü Piyasası Araştırmasıdır. Yaklaşık 30 günlük süre içinde kurum personelimiz arasından oluşturulan 10 ekip tarafından bu firmalar ziyaret edilmiş ve eleman ihtiyaçları, mevcut personel yapıları gibi birçok konu hakkında yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerin neticesinde oluşturulacak rapor ise ilerleyen dönemlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu rapor ile her yıl olduğu gibi 2019 yılında da Kayseri'nin İş Piyasasının Röntgenini çekmiş olacağız. Ümit ediyoruz ki tüm vatandaşlarımızın, meslek odalarımızın ve yararlanıcıların faydasına olacak bir çalışma olacaktır."