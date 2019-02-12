İŞKUR VE SGK'dan Sanayi Odası'na ziyaret

İŞKUR Kayseri İl Müdür Yardımcısı Ayşe Ak, Şube Müdürü Salih Birkin ile SGK Melikgazi Merkez Müdürü Metin İslamoğlu, Müdür Yardımcısı Tevfik Özkan, Kayseri Sanayi Odasını ziyaret etti.
Ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Tolga Gökşen, heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
7143 Sayılı Kanuna istinaden yapılandırmada aksayan taksitlerin 28 Şubat 2019 tarihine kadar ödenmesi, kısa çalışma ödeneği, işbaşı eğitim programı, istihdam teşvikleri, iş yaşamı ve sosyal güvenlik sistemi hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Ziyaretin sonunda önümüzdeki günlerde oda üyelerine duyuru yapılarak geniş katılımlı bilgilendirme toplantısı yapılmasına karar verildi.