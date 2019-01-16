İslami Bilimler Fakültesinden Kaymakam Duru'ya ziyaret

Kayseri Üniversitesi Develi İslami Bilimler Fakültesi Dekanı Lütfullah Cebeci beraberindeki heyetle Develi Kaymakamı Murat Duru'yu makamında ziyaret etti.

Develi Kaymakamı Murat Duru ziyaretle ilgili açıklamasında, “Kayseri Üniversitesi Develi İslami Bilimler Fakültesi Dekanlığına geçtiğimiz günlerde atanan Prof. Dr. Lütfullah Cebeci hocamız Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Yılmaz Delice ve okul genel sekreteri Ali Durgut ile beraber nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyarette Fakültemiz ve yüksek okulumuzla ilgili oldukça faydalı görüş alışverişinde bulunduk. Nazik ziyaretleri için değerli hocalarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.