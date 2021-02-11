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İşlek bölgelere LED ışıklı sinyalizasyon sistemi yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin işlek bölgelerinde trafik ışıklarını daha görünür ve estetik hale getirmek amacıyla LED ışıklı sinyalizasyon sistemi çalışması başlattı.


Trafik akışının düzenlenmesinde önemli rol oynayan trafik ışıkları ile ilgili çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, şehrin en işlek caddeleri olan Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi'nde araç ve yaya trafiğinin yoğunluğunu da gözeterek LED ışıklı sinyalizasyon sistemine geçti. Yeni sistem ile trafik ışıkları daha güvenli ve estetik hale getirildi.


Trafik sinyalizasyon sistemindeki ışıklandırmanın uzaktan daha rahat görülen, uzun ömre sahip LED teknolojisi ile değiştirilmesi vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

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