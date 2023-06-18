İşlemlerin noterde yapılması tapu dairelerini rahatlatacak

Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, 1 Temmuz'dan itibaren konut satışları başta olmak üzere tüm tapu işlemlerinin noterlerde yapılabilecek olmasının tapu dairelerini rahatlatacağını söyledi.

Taşınmaz sözleşmelerinin noterlerce düzenlenmesini öngören kanunun yürürlüğe girmesinin ardından 1 Temmuz'dan itibaren tapu işlemleri noterlerde yapılabilecek. Bu düzenlemenin tapu dairelerini rahatlatacağını aktaran Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, "1 Temmuz 2023 itibariyle bu sistem hayata geçecek. Türkiye genelinde ortalama yıllık bazda 3-4 milyon gibi taşınmaz satışı oluyor. Bu da tapu dairelerinde ister istemez yoğunluğa sebebiyet veriyor. Noterlere geçmesi tabii ki vatandaş ve bizler açısından kolaylık oldu. Tapu dairelerinin yükünü alacağı kanaatindeyiz. İyi bir sistem ama bu sistemin altyapısının

yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü aksaklık ve sıkıntılarla karşı karşıya kalınabilir. Vatandaşlarımız ve bizim açımızdan güzel olacağı kanaatindeyiz. Vatandaşlarımız noterden ziyade tapu dairelerine gitmek isteyebilir ama bizlerin de yönlendirmesiyle, vatandaşlarımız da bu sisteme alışarak noterde işlemlerini yapabilecekler. Bu biraz vatandaşlarımıza külfiyet getiriyor, ekstra noter masrafları olacak. İşlemini hızlı yaptırmak isteyenler, tapu dairelerinde sıra beklemek istemeyenlerin noterleri tercih edecekleri kanaatindeyiz. Vatandaş istediği yerde işlemini yaptırabilir. Bu sistemin altyapısının yapıldığı taktirde rayına oturacağını düşünüyorum. Çünkü araç satışları ve diğer işlemler de noterden yapılıyor. Tapu işlemleri oraya bir yük getirecektir ister istemez. Noter sayılarının iller bazında yükseleceği kanaatindeyiz. Tapu daireleri açısından da rahatlama olacağını düşünüyorum. Özellikle yaz dönemi bir yoğunluk söz konusu oluyor satışlarla ilgili. Bu da bizlerin noterleri tercih etmemize sebebiyet verecektir" dedi.