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İsmail Çipe 5 maçta 7 gol yedi

Hes Kablo Kayserispor’un kalecisi İsmail Çipe ligde forma giydiği 5 maçın 4’ünde 7 gol yedi.

Hes Kablo Kayserispor'un kalecisi İsmail Çipe ligde forma giydiği 5 maçın 4'ünde 7 gol yedi.


Hes Kablo Kayserispor kalecisi İsmail Çipe performansı ile eleştiri oklarını üzerine çekiyor. Silviu Lung'un sakatlığından ötürü forma giyemediği maçlarda kaleyi koruyan İsmail Çipe, oynadığı 5 maçın 4'ünde kalesinde gol görürken, 1 maçta ise kalesini gol kapattı. İsmail Çipe, Galatasaray ve Göztepe maçlarında 1'er gol, Konyaspor maçında 2 gol ve Gençlerbirliği maçında ise 3 gol gördü.


İsmail Çipe'nin forma giydi maçlar ve neticeleri şöyle:


Galatasaray-Kayserispor 1-1


Kayserispor-Karagümrük 0-0


Göztepe-Kayserispor 1-1


Kayserispor-Konyaspor 1-2


Gençlerbirliği-Kayserispor 3-2

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