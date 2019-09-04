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İsmail Dayı, Çatalcaspor'da

İstikbal Mobilya Kayserispor alt yapısından yetişen genç savunma oyuncusu İsmail Dayı, yeni sezonda Çatalcaspor forması giyecek.


TFF 3.Lig 1.Grup ekiplerinden Çatalcaspor İstikbal Mobilya Kayserispor alt yapısından 1999 doğumlu İsmail Dayı ile 3 yıllı sözleşme imzaladı.


2013 yılında futbola İstikbal Mobilya Kayserispor'da başlayan İsmail Dayı, 6 sezonun ardından Sarı-Kırmızılı kulübe veda etti ve Çatalcaspor ile anlaştı. İlk kez profesyonel olma heyecanı yaşayan İsmail Dayı, Çatalcaspor'da ilerleyen haftalarda forma şansı bekleyecek.


İsmail Dayı'nın Kayserispor'daki maç sayısı ve gol sayıları,


U21 Ligi 31 maç


Elit Akademi Ligi U19 - 28 maç 1 gol


Akademi Ligi U19 - 5 maç


Akademi Ligi U17 - 22 maç 2 gol


Akademi Ligi U15 - 23 maç 1 gol

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