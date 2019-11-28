İsmail Emrah Karayel, AP üyeleri ile görüştü

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı, Kayseri Milletvekili Sayın İsmail Emrah Karayel, Strazburg'da Avrupa Parlamentosu üyeleri ile görüştü.

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı, Kayseri Milletvekili Sayın İsmail Emrah Karayel ve AB Uyum Komisyonu Başkanı, Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mehmet Kasım Gülpınar 26-27 Kasım 2019 tarihlerinde Avrupa Parlamentosu Genel Kurul çalışmalarını izlemek ve Avrupa Parlamentosu üyeleri ile temaslarda bulunmak üzere Strazburg'u ziyaret etti.

Avrupa Parlamentosundaki İspanya, Bulgaristan, Belçika, Birleşik Krallık, Hollanda, Almanya, Litvanya, Çekya, Fransa, Estonya, Hırvatistan, Lüksemburg, Avusturya, Romanya parlamenterleri ile görüşmelerinde başta Türkiye-AB ilişkileri olmak üzere ülkemizin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı, yargı reformu paketi ve TBMM çalışmaları gibi konuları ele aldı.