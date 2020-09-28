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İsmail Emrah Karayel doktor unvanını aldı

AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayel, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Alanından, Doktora Tez savunmasını başarıyla tamamlayarak Doktor unvanını aldı.


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr İbrahim Özbay olmak üzere jüri üyesi hocaların katılımlarıyla tez savunmasını veren Karayel, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Mustafa Çalış, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr Yunus Yoldaş, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr Kenan Güllü, 23., 24., 25. Dönem Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve ailesinin katılımıyla Doktora Tez Danışmanı Prof. Dr. Murat Doğan cübbe giydirmesi ile doktora töreni gerçekleştirildi.

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