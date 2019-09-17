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İsmail Odabaşı, Konya Ereğlispor'da

Kayserili futbolcu İsmail Odabaşı, 2019-2020 sezonu için Konya Ereğlispor ile anlaştı.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 7.Grupta mücadele edecek olan Konya Ereğlispor savunmasına Kayseri'den takviye yaptı. Konya'ya giden tecrübeli oyuncu yeni takımı ile sözleşme imzaladı ve antrenmanlara çıkmaya başladı.


Futbola 2004 yılında Kocasinan Şimşekspor'da başlayan İsmail Odabaşı ardından İstikbal Mobilya Kayserispor, Afyonkarahisarspor, Ofspor A.Ş, Elazığ Belediyespor,Siirtspor, Niğde Anadolu FK, Bağçılar Spor Kulübü, Karaman Belediyespor, Yeni Amasyaspor ve Isparta 32 Spor takımlarında forma giydi.


Hem amatör olarak hem de profesyonel olarak forma giyen 1991 doğumlu İsmail Odabaşı, yeni sezonda Konya Ereğlispor forması ile mücadele edecek.

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