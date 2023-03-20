İsmail Okumuş FK: 1- Güneşspor: 3

Kayseri Şeker 1.
Amatör Küme A Grubunda ligin son maçında Güneşspor, lider İsmail Okumuş FK'yı 3-1 mağlup ederek sezonu 2. sırada tamamladı ve Play-Off oynamaya hak kazandı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Esat Sabuncu, Mehmet Samet Arpacıktaş, Barışcan Ateş
İsmail Okumuş FK: Yunus Karamanoğulları, Engin Üçel, Emin Sezer, Murat Altuner, Batuhan Gümüş, Ahmet Turan Özbek, Gökhan Yeşilbaş, Mahmut Yavuz, (Furkan Karakaya dk.59), Hüseyin Çakır, Mustafa Kavdır, Saffan Karasu
Güneşspor: Ömür Tuzcu, Onur Kaan Ünal, Alaattin Sayın, Erdin Kaynar, Burak Furkan Bakırcı, Abdulsamet Ülger, Egemen Polat, (Ömer Faruk Özkan dk.88), Ahmet Emin Karaca, Bahattin Can Ardıç, Emre Çolak, Fatih Demircan
Goller: Gökhan Yeşilbaş (dk.13) (İsmail Okumuş FK), Egemen Polat (dk.9), Mustafa Kavdır (dk. 55 kk), Bahattin Can Ardıç (dk.90+2) (Güneşspor),
Kırmızı Kartlar: Arda Turan Özbek (dk.70), Engin Üçel (dk.90) (İsmail Okumuş FK)