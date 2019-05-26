İsmail Özdemir, "23 Haziran seçimlerinde birileri Türk Milleti ile hesaplaşmaya çalışıyor"

İstanbul Kayseri Develi Çaylıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği geleneksel iftar programına katılan MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, "23 Haziran seçimleri de Türkiye'de birilerinin, Türk milleti ile hesaplaşmaya çalıştığı yeni bir evren olma münasebetiyle önemlidir" dedi.

İstanbul Kayseri Develi Çaylıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği geleneksel iftar programına MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, AK Parti bir önceki dönem Kayseri Milletvekili Sami Dedoğlu, Çaylıca Dernek Başkanı Seyfullah Avcı, Dernek Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar programında Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir bir konuşma yaparak Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım için destek istedi.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir "Sandıktan sağlıklı bir şekilde çıkışı noktasında, organize işletilen bazı faaliyetler ne yazık ki İstanbul ile beraber Türkiye'nin de huzurunu kaçırmasına sebep olmuştur. Şimdi birileri söylüyor sandığa bizler bir zarfa dört oy pusulası koyduk ama bu dört oy pusulasından üçünde sorun yok, birinde problem var. Nasıl problem oluyor, bunu anlamıyoruz, bunu anlamamanız normal veya bunu anlamamazlığa vurmanız gayet normaldir. Çünkü asıl usulsüzlük burada başlıyor" dedi.

Özdemir, "Baktığınız vakit ne İlçe Belediye Başkanlığı seçiminde ne Belediye Meclis Üyeliği seçiminde ne de diğer manada yerel yönetimle alakalı irade beyanında bulunduğumuz tercihlerde bir problem yok. Ancak iş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine gelince birleştirme tutanaklarında usulsüzlükler ve sahtekârlıklar kendisini gösteriyor. Başka İlçe Seçim Kurullarında işte o sizlerin vermiş olduğunuz oyların sisteme girildiği bilgisayarlarda bu sahtekarlıklar bu usulsüzlükler kendini göstermiş oluyor. Ve Yüksek Seçim Kurulu'da neticede bütün bunlar paralelinde kararını ortaya koydu. 23 Haziranda seçimlerin yenilenmesi gerektiğine hükmetti. O süreçten bu yana bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum" diyerek konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bu seçim elbette ki Türkiye'nin seçimi, elbette ki İstanbul'un seçimi elbette ki sizin seçiminiz ama her ne hikmetse Cumhur İttifakı bütün kadrolarıyla beraber adayımız olan Sayın Binali Yıldırım ile beraber güveni, desteği, oyu sizlerin kendisinden yani Türk milletinin asil evlatlarının, öz evlatlarının kendisinden beklerken, ne yazık ki diğer tarafta var olan adaya bakıyoruz Millet İttifakının adayı sabahtan akşama kadar yabancı medyaya konuşuyor. Sanki elin Amerikalısı gelecek burada oy kullanacak, sanki elin İngiliz'i gelecek İstanbul seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy kullanacak. Sanki elin Alman'ı gelecek, burada yapılan 23 Hazirandaki seçimlerde oy kullanacak. Böylesine bir furya ile böylesine bir sevda ile sabah akşam uluslararası medyadan düşmüyor. Ne kadar çağrısı varsa, ne kadar söylemi varsa bakıyorsunuz bu uluslararası medyaya yapıyor. Sonra kalkıyor Yunan medyasına konuşuyor, bu Yunan gazetesine konuştuktan sonra dikkat buyurun Yunan gazetesinin attığı manşet aynen şu, "İstanbul'u fetheden Pontus" bunu içimize sindirebilmemiz mümkün değildir. Öyle görünüyor ki geride bıraktığımız yıllarda zulüm 1453'de başladı diyecek kadar bu milletin hasmı olduğunu, her yönüyle ortaya koyanlar şimdi İstanbul seçimleri münasebetiyle tekrar saklandıkları, gizlendikleri yerden başlarını kaldırmaya başlıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar birileri zulüm 1453'de başladı diyecek kadar bu millete uzaksa 1453 yılında Konstantinopolis, İslambol yani İstanbul yapan bu milletin asil evlatları da 23 Haziran'da demokrasi mücadelesinde inşallah zafere ulaşacaklardır. Bu sebepten dolayı 23 Haziran seçimleri de Türkiye'de birilerinin, Türk milleti ile hesaplaşmaya çalıştığı yeni bir evren olma münasebetiyle önemlidir. Bunun için huzurlarınızda bulunuyoruz, bunun için önce dualarınıza sonra desteklerinize ve oylarınıza talibiz.''

Salondan büyük alkış alan Özdemir yaklaşan Kadir Gecesinin ve Ramazan Bayramının hayırlara vesile olmasını dileyerek konuşmasını bitirdi.