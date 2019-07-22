İsmail Solak, takımı yalnız bırakmıyor

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yönetim kurulu üyesi ve yurt dışı temsilcisi İsmail Solak, Avusturya kampında takımı yalnız bırakmıyor.

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemi Usta Sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Seefeld bölgesinde yoğun bir şekilde sürdürüyor.

16 Temmuz'da başlayan Avusturya kampında takımı bir an olsun yalnız bırakmayan Sarı-Kırmızılıların yönetim kurulu üyesi ve yurt dışı temsilcilerinden İsmail Solak, gece gündüz takımla yakından ilgileniyor.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un güzel bir kamp dönemi geçirdiğini belirten yönetici İsmail Solak yaptığı açıklamada, "2019-2020 sezonu hayırlı uğurlu olsun. İstikbal Mobilya Kayserispor'umuz 1.etap kampından sonra 2.etap kampı için Avusturya'da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Burada her şey çok güzel ve yolunda ilerliyor. İyi bir çalışma ortamı var. İnşallah yeni sezonda takımımız başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Antrenmanlarda oyuncularımızın ve teknik heyetimin neşeli ve keyifli olması bizleri sevindiriyor. Gurbette yaşayan taraftarımızda bu fırsatta İstikbal Mobilya Kayserispor'umuza büyük destek veriyorlar" diye konuştu.