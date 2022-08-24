İsmail Tamer, Develi'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Develi'de pazar esnafını ve kırsal mahalleleri ziyaret etti.

Milletvekili İsmail Tamer'e ziyaretinde Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan ve AK Parti İlçe teşkilatı eşlik etti. Pazar esnafını tek tek gezip hayırlı kazançlar dileklerinde bulunan İsmail Tamer, pazar alışverişi için gelen Develililerle sohbet etti. Daha sonra Epçe, Gümüşören, Ayşepınar ve Yeniköy Mahallelerini de ziyaret eden Tamer, burada da mahalle sakinleriyle sohbet etti. Samimi muhabbetlerinden dolayı Develi halkına teşekkür eden İsmail Tamer, “Gelip gördük ki kırsal mahallelerimize başta sıcak asfalt olmak üzere birçok hizmet ulaşmış durumda. Bu hizmetleri üreten başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a ve Develi Belediye Başkanımız Mehmet Cabbar'a, desteklerinden dolayı AK Parti İlçe Başkanımız Osman Turan ve ilçe teşkilatımıza çok teşekkür ediyor, tebriklerimi iletiyorum. Her bir mahalle sakinimizin isteklerini en ince ayrıntısına kadar not ettik. İnşallah Ankara'da bu isteklerinin de takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'e ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ileten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, “Her daim Ankara'da bizlerin destekçisi olan ve Develimiz için her türlü fedakarlığı yapan vekilimiz, ağabeyimiz İsmail Tamer'e mahalle sakinlerimizle hasbihal etmek ve taleplerini yerine getirmek için yaptığı ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.