İsmail Tamer: "Kayseri turizm açısından son günlerde iyi bir atak yapmış durumda"

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer İl Başkanlığı Toplantı Salonunda düzenlediği basın toplantısında; "Bugün gelenek haline gelen bir uygulama ile vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyor çözüm önerileri üretiyoruz. Birazdan da gelen vatandaşlarımızla bir arada olacağız. Kayseri bugün sabah güne güzel başladı. Yeşilhisar ilçesi Soğanlı mevkinde balon turizmi başlatıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta büyükşehir belediye başkanımıza. Hemen ardından Gastronomi çalıştayı başlatıldı. Kayseri gerek sanayisi ile gerek istihdama katkısı ile ön planda. Bunun yanı sıra da yemek kültürü ile de ekonomiye katkı sağlayacak. Geçen yılda sağlık çalıştayı Kayseri'de yapıldı. Kayseri dört üniversite ve modern hastaneleri ile de sağlık turizmi açısından önemli bir şehir haline geldi. Gerek yurt içi gerekse yurt dışından gelen hastalarla da sağlık konusunda Türkiye'de söz sahibi olan birkaç şehirden biri konumunda" dedi.

Bugün Soğanlı mevkinde başlayan balon turizminin de bölge tanıtımı açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Tamer; "Sabah saatlerinde özellikle Soğanlı bölgesinin turizme açılmasıyla birlikte balon turizmini başlatmış olduk. Biliyorsunuz Kayseri; sanayide, ticarette, turizmiyle ön plana çıkan bir şehir konumunda. Bu anlamda balon turizminin Soğanlı'da, Kayseri sınırlarımız içerisinde başlaması da ayrı bir güzellik. Özellikle Soğanlı vadisini tüm Türkiye'ye, dünyaya tanıtmak ve buradaki balon turizminin de büyük katkısı olacağı kanısındayım. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Tamer sözlerini; "Kayseri turizm açısından son günlerde iyi bir atak yapmış durumda, bizler de elimizden gelen desteği vereceğiz. Kayseri ile alakalı yatırımları da takip ediyoruz. Yakın bir gelecekte Tomarza ile Kayseri-Kahramanmaraş'ı 75 kilometre kısaltacak olan da bitmek üzere. Bunla birlikte Kahramanmaraş bir saat daha bu tüneller sayesinde kısalmış olacak" ifadelerini kullandı.