İsmail Yıldırım Avrupa Şampiyonasında görev yapacak

Uluslararası Voleybol Hakemi İsmail Yıldırım 8-10 Ocak 2019 tarihleri arasında Karadağ'da görev yapacak.

Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakasında görev yapacak olan İsmail Yıldırım, Kayseri'nin gurur oldu. Birçok şampiyonada başarılı ile görev yapan Kayseri Veolybol Hakemine yeni görev. 08-10 Ocak 2019 tarihleri arasında Karadağ'ın Budva şehrinde, Karadağ ile Moldova Cumhuriyeti Milli takımları arasında oynanacak olan Erkekler 2019 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakasında görev yapacak.