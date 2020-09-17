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İsmail Yıldırım'a TVF'den üçüncü görev

Kayseri Bölgesi Voleybol hakemlerinden İsmail Yıldırım’a TVF, 2020-2021 Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi’nde üçüncü maçını yönetecek.

Kayseri Bölgesi Voleybol hakemlerinden İsmail Yıldırım'a TVF, 2020-2021 Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi'nde üçüncü maçını yönetecek.


Kayseri Bölgesi Uluslararası Voleybol hakemlerinden İsmail Yıldırım, 2020 - 2021 Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi'nde üçüncü maçını 20 Eylül Pazar günü yönetecek. Tokat'ta saat 14.30'da oynanacak olan Tokat Bel.Plevne spor - Fenerbahçe HDİ sigorta maçını yönetecek olan başarılı hakem böylece bu sezon üçüncü kez görev almış olacak. İsmail Yıldırım, daha önce ligde Bingöl Solhan Spor- İnegöl Belediyespor ve İnegöl Belediyespor-Ziraat Bankkart maçlarını yönetmişti.

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