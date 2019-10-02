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İsmet Yazgan, gollerine devam ediyor

Yahyalıspor’un başarılı genç orta saha oyuncusu İsmet Yazgan oynadığı futbolu attığı goller ile süslüyor.

Yahyalıspor'un başarılı genç orta saha oyuncusu İsmet Yazgan oynadığı futbolu attığı goller ile süslüyor.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor'da gözler Pazar günü oynanacak olan Ceyhanspor maçına çevrildi. Ceyhanspor maçı hazırlıklarını sürdüren eşil-Beyazlılarda tek hedef galibiyet.


Yahyalıspor, sezon başı Orhangazi Belediyespor'dan transfer ettiği Kayserili futbolcu İsmet Yazgan lige iyi bir başlangıç yaptı. İlk iki haftada oynanan Talasgücü Belediyespor ve 15 Temmuz İskenderunspor maçlarında gol sevinci yaşayan İsmet Yazgan takımın atmış olduğu 3 golün 2'sini golü kaydeden isim oldu. Takımın en golcü oyuncu olan İsmet Yazgan, attığı gollerin yanı sıra orta sahadaki çalışkanlığı ile dikkat çekiyor.

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