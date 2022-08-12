Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak İstanbulspor, Kayseri'ye geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak İstanbulspor, hava yolu ile 1.5 saatlik yolculuğun ardından Kayseri'ye geldi. Takım otobüsüne binen futbolcular ve teknik heyet otobüs ile kalacakları otele hareket ederek maç saatini beklemeye başladılar.

İki takım arasındaki mücadele yarın saat 19.15'te başlayacak. İstanbulspor'un kamp kadrosunda, Abdullah Dijlan Aydın, Aldin Cajic, Ali Yaşar, Alp Arda, David Raagaard Jensen, Emir Kaan Gültekin, Ferhat Yazgan, İbrahim Yılmaz, Jetmir Topalli, Kağan Miray Bağış, Kristal Abazaj, Mehmet Yeşil, Melih Kabasakal, Michael Ologo, Muammer Sarıkaya, Oğuzhan Berber, Okan Erdoğan, Patrick Ebert, Tuncer Duhan Aksu, Valon Ethemi ve Yusuf Ali Özer yer aldı.