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İşten gelen kadın annesini ölü buldu

Kayseri’de işten evine dönen bir kadın, 77 yaşındaki annesini ölü buldu.

Kayseri'de işten evine dönen bir kadın, 77 yaşındaki annesini ölü buldu.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Ahi Evran Mahallesi 747. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, annesi Lamıa K.(77) ile birlikte yaşayan kızı işinden evine geldiğinde yaşlı kadını hareketsiz halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.


112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Lamıa K.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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