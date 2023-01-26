İstikbal İstanbul Mobilya Fuarı'nda

Türkiye'nin lider mobilya markası İstikbal, 2023 koleksiyonunu İstanbul Mobilya Fuarı'nda yurtiçi ve yurtdışından katılan misafirlerin beğenisine sundu.

Türkiye'deki mobilya sektörünün lider markası İstikbal, Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı olan İSMOB Fuarı'nda 2023 yılına özel hazırlanan konseptlerini ziyaretçileriyle buluşturdu. Geçtiğimiz günlerde "İstikbal'le Her Yer Güzel" sloganı ile yeni koleksiyonlarını tüketicilerinin beğenisine sunan İstikbal Mobilya, yurtiçi ve yurtdışından binlerce ziyaretçinin yer aldığı fuarda Platin, Viola Concept, Mary ve Nova ürün grupları ile katılıyor. Sektörde 66 yıldır faaliyet gösteren ve ilk akla gelen mobilya markası olan İstikbal, en yeni ürünleri ve eşsiz tasarımlarıyla İstanbul Mobilya Fuarına katılan ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu.

Her tarza hitap eden geniş ürün yelpazesi ve trend oluşturan tasarımları ile 2023 yılında da en sevilen mobilya markası olmaya aday.