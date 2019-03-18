İstikbal Mobilya Kayserispor 10 bin kaşkol dağıttı

İstikbal Mobilya Kayserispor yönetimi, Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde stadyuma gelen taraftarlara 10 bin adet sarı-kırmızılı kaşkol dağıttı.
İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, Kadir Has Stadyumunda oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde stadyuma gelen taraftarlara 10 bin adet kaşkol dağıtıldığını açıkladı.
İstikbal Mobilya Kayserispor yönetimi tarafından dağıtılan kaşkollar sonrasında Kadir Has Stadyumu tribünleri sarı-kırmızılı renklere büründü.