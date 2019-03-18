İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstikbal Mobilya Kayserispor 10 bin kaşkol dağıttı

İstikbal Mobilya Kayserispor yönetimi, Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde stadyuma gelen taraftarlara 10 bin adet sarı-kırmızılı kaşkol dağıttı.


İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, Kadir Has Stadyumunda oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde stadyuma gelen taraftarlara 10 bin adet kaşkol dağıtıldığını açıkladı.


İstikbal Mobilya Kayserispor yönetimi tarafından dağıtılan kaşkollar sonrasında Kadir Has Stadyumu tribünleri sarı-kırmızılı renklere büründü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.