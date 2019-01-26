İstikbal Mobilya Kayserispor 12 Milyon TL haketti.

2018-2019 sezonunda sportif ve yönetimsel olarak başarı çıtasını yukarılara çekmek isteyen ancak ekonomik sıkıntılardan ötürü bir türlü yüzü gülmeyen İstikbal Mobilya Kayserispor, 2018 yılındaki çileleri 2019 yılında ortadan kaldıracak gibi. İlk olarak Şeker Fabrikası ile şort reklamı sponsorluğu anlaşması yapan, ardından Boydak Holding ile isim sponsorluğu yapan İstikbal Mobilya Kayserispor, şimdi de 12 Milyon TL'lik hakediş kazandı. Okay Yokuşlu'nun Trabzonspor'a transferinde "Trabzonspor'dan bir başka kulübe transfer olması halinde 1/3 oranında transfer ücreti alınacak" maddesinden ötürü 2 Milyon Avro hakediş çıktı.

İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, İHA muhabirine yaptığı açıklamasında, "Okay Yokuşlu, Trabzonspor'dan İspanyol kulübü Celta Vigo'ya 6 Milyon TL bonservis ücreti karşılığı transfer olmuştu. Aradaki anlaşmaya göre bu rakamın 2 Milyon Avro'su kulübümüze ödenmesi gerekiyordu. Ancak Trabzonspor kulübü, Celta Vigo'nun transfer sürecinde kendileriyle anlaşmayıp serbest kalma maddesine göre hareket ettiğini öne sürerek bu parayı tarafımıza ödemek istemedi ve ödemedi. Biz de yasal hakkımızı savunmak adına TFF'nin kurullarına başvurduk. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) bizi haklı bulmuştu. Bunun üzerine Trabzonspor kulübü, Tahkim'e başvurarak kararın bozulmasını istemişti. Ancak bugün Tahkim Kurulu da bizi haklı buldu" dedi.

Orhan Taşçı, "Tahkim Kurulu, bugün nihai kararını verdi. Buna göre Trabzonspor kulübünün itirazını reddetti ve bizi haklı buldu. Bundan sonraki süreç için Trabzonspor kulübünün TFF nezrindeki alacağına yönelik resmi başvuru yapacağız ve alacağına haciz konulacak. Transfer tahtasının kapanması istenecek. Trabzonspor kulübü, 2019-2020 sezonu için transfer yapmak isterse, 12 Milyon TL'yi kulübümüze ödemek zorunda kalacak veya anlaşma yolları arayacak. Aksi taktirde yine transfer yapamayacak" diye konuştu.