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İstikbal Mobilya Kayserispor 3. kez 3 gol attı

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig’de bu sezon 3.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'de bu sezon 3. kez 3 gol atmayı başardı.


Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan ve 3 puanı hanesine yazdırmayı başaran İstikbal Mobilya Kayserispor, bu sezon 3. kez bir maçta 3 gol atmayı başardı. Ligde oynadığı 27 maçta 9. kez galibiyeti kucaklayan sarı kırmızılılar, bu sezon deplasmanda Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile oynadığı maçlarda 3'er gol atmıştı.


İstikbal Mobilya Kayserispor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yenerken, Kasımpaşa'yı 3-0, Sivasspor'u da 3-1 mağlup etmişti. Sarı Kırmızılı ekip, diğer galibiyetlerinde ise 2-0 (2 kez), 1-0 (3 kez) ve 2-1'lik sonuçlar elde etmişti.

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